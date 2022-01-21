雖然景氣充滿變化，但仁寶(2324)對企業永續/ESG仍不斷推進。仁寶總經理翁宗斌表示，公司對員工照顧及提升台灣生育率，在過去11年提供超過3500位新生兒生育獎勵，總計金額超過新台幣2.3億元。新生兒生育獎勵會再持續推動。

此外，仁寶也列舉公司對企業永續/ESG推進的具體實例。

一、對支持社會公益，仁寶2021年捐贈慈濟基金會新台幣1億元支持購買新冠肺炎疫苗，對台灣防疫盡一份心力。

二、對弱勢關懷，仁寶持續與許潮英基金會合作，計畫性推動深耕教育，縮短城鄉差，關懷各年齡層弱勢族群生活。

三、對氣候變遷議題，仁寶將2050淨零碳排作為我們的永續目標，把綠色製造及減碳減廢視為關注項目。包括：持續和多家客戶開發綠色筆電；持續推升再生能源使用，目前仁寶已超過33%用電來自於綠電；將UL2799(廢棄物零填埋管理)導入多廠區，一年減廢超過1萬公噸。

四、強化ESG資訊揭露，去年正式啟動TCFD(氣候相關財務揭露)，SASB(永續會計準則)專案，2022出版的永續報告書將依循TCFD，SASB準則揭露。

五、仁寶未來規劃的北士科集團企業總部，也將打造為智慧綠色建築，顯示對永續的承諾。