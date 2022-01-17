新鮮綠色蔬菜（如甘藷葉、菠菜）含有許多抗氧化物質和機能性成分，但鮮葉保存期短，且需經烹飪後方可食用，在使用便利性上有其限制性。農委會茶業改良場為方便消費者食用，成功利用製茶技術運用於開發蔬菜粉茶加工，把蔬菜變成粉末調飲，除保留其原有的營養價值外，更具備便利性，消費者僅需加水沖泡後即可飲用，亦可作為天然原料應用於麵條、包子、饅頭等加工食品，極具應用風潮。

茶改場長蘇宗振指出，為提高農產品之加工加值及多元利用，利用傳統茶葉加工過程之乾燥與磨粉核心技術，進一步運用於蔬菜類。透過茶改場之技術，不僅可去除蔬菜之草青味，更於加水沖泡即可直接飲用極為便利，除可獲得蔬菜之營養成分，亦可提升飲料之風味。

蘇宗振表示，加工後之蔬菜粉其保存期限亦較未加工之新鮮蔬菜長，可提升農產品加工加值效益。以甘藷葉粉為例，加工技術產品較市售加工產品具有較高的抗氧化能力、色澤鮮綠且風味亦佳，其抗氧化能力是一般的3倍 。

茶改場進一步說明，委託台北醫學大學進行人體試驗(30人)評估綜合蔬菜粉（甘藷葉／菠菜葉黃金配比）對改善體味之效果，統計分析三週實驗期間的資料後發現，受試者自評項目中腳臭、汗臭與衣服油垢味可達顯著的改善。

茶改場表示，目前已開發新興蔬菜粉加工技術，運用該技術及其開發產品極具發展潛力，加工後可延長保存期限且讓農產品加值，其富含多種營養素、抗氧化物質及膳食纖維，且不含咖啡因等優點，亦相當適合銀髮族飲用，將帶動健康飲料新風潮。