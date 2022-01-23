新北市議員王威元接獲里長建議後，投入建設款將3樓畸零綠地打造成結合太陽能及魚菜共生場域（戴上容攝）

新北市議員王威元接獲里長建議後，投入建設款將3樓畸零綠地打造成結合太陽能及魚菜共生場域（戴上容攝）

位於蘆洲民族路上蘆洲仁愛停車場多功能大樓，集停車、里民活動中心和圖書分館空間，當地里長吳松標致力推動友善環境，新北市議員王威元接獲里長建議後，投入建設款將3樓畸零綠地打造成結合太陽能及魚菜共生場域，未來將給一旁仁愛國小做為生態教學，收成蔬菜也將作長者共餐食材。

水湳里長吳松標指出，仁愛多功能大樓三樓原先是草皮露台，他將露台打造成可食地景，裡面種植山苦瓜、茄子10多種蔬菜，蔬菜收成後將作為長者共餐的食材，為社區省下一筆費用，後來覺得可以增加魚菜共生的系統，讓長者可以樂活，盡情玩植物。

水楠里長吳松標表示，仁愛停車場所生產的所有新鮮無毒蔬果，讓所有長者吃的安心食的健康，且這塊綠地也將提供旁邊的仁愛國小師生生態教學的區域，引發學生對於環境教育的興趣，讓都會長大的小朋友，也能夠享受都市農園之樂。

新北市議員王威元表示，「魚菜共生」採用複合式養殖，上面種菜、下面養魚，透過聰明的設計結構，養魚的水會透過循環，供應到上層種菜，上層過濾後的水質，又會涓滴流回下層，透過此天然的方法，就可從這城市田園收成最新鮮安心的蔬菜。

蘆洲副區長林志能表示：感謝王威元議員長久對蘆洲的支持及松標里長的用心，讓我們這座原本硬梆梆的停車場，多了溫度，讓我們蘆洲的長者多了休憩及樂活空間，也讓我們的下一代，可以體驗及了解＂共生永續的理念＂，實現屬於自己的都市田園夢。