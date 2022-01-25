每6名長者就有1人曾經發生跌倒，每12人就有1人因為跌倒而就醫，國民健康署提供「長輩出遊防跌檢核表」，幫助長者在春節期間安心出遊。（國健署提供）

國民健康署及急診科醫師提醒，長者跌倒恐導致長期臥床甚至死亡，春節期間外出應注意預防跌倒。（王家瑜攝）

根據國民健康署統計，65歲以上長者每6人就有1人曾經跌倒，常見地點包括家中臥室、客廳、室外街道及路邊、公園運動場等。急診科醫師提醒，春節期間如帶長輩出遊，務必注意環境安全並準備適合的輔具；如不慎發生跌倒，千萬不要馬上把長輩扶起來，以免加重骨折情形。

根據國民健康署106年「國民健康訪問調查」，每6名長者就有1人曾經發生跌倒，每12人就有1人因為跌倒而就醫。國健署慢性疾病防治組科長鍾遠芳指出，燈光昏暗、地面有雜物或電線、地面不平整（如地毯）都容易造成跌倒，一旦造成骨折，可能導致必須臥床。

馬偕醫院急診醫學部主任簡定國指出，急診中經常見到長者跌倒導致頭部、四肢和胸部受傷，尤其容易導致外傷或骨折；萬一發生跌倒，如有明顯外傷，應先加壓止血，但不要馬上把長輩扶起來，靜候救護人員抵達確認是否骨折。

簡定國表示，長者容易跌倒的因素很多，可能是老化造成平衡問題、下肢肌力不足、關節退化、視力及聽力下降、三高等慢性疾病、呼吸道或尿道感染，或是發生急性疾病；另外也需注意外在因素，例如喝酒、環境光線不足、路面不平等。

根據國健署統計，長者跌倒受傷有52％發生在室內，其中以臥室和客廳最多，另外48％發生在室外，以街道或路邊、公園或運動場排行前兩名。康寧醫院急診科醫師郭健中指出，有些長者擔心跌倒而不願意外出，甚至認為「不站起來就不會跌倒」，這是錯誤的觀念，反而讓體力更加衰退。

春節假期將近，不少家庭會帶長輩出門走走，國健署提醒「防跌5妙招」，注意周遭環境安全及充足照明、穿著合身服裝及鞋子、攜帶合適輔具（拐杖或助行器）、注意身體健康狀況、檢視用藥安全。

郭健中提醒，許多長輩擔心體力跟不上，而不願意和子女一同出遊，可以善用輔具來幫忙；如果長輩覺得拿拐杖或助行器很沒面子，家人可以把輔具稍作裝飾，讓長輩有親切感而願意使用，全家人就能夠開心出遊。