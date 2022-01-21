農曆春節將屆，新北市淡水警分局關懷轄內獨居老人及中低收入戶等弱勢家庭。（淡水警分局提供）

農曆春節將屆，新北市淡水警分局關懷轄內獨居老人及中低收入戶等弱勢家庭。（淡水警分局提供）

農曆春節將屆，新北市淡水警分局為關懷轄內獨居老人及中低收入戶等弱勢家庭，今（21日）上午9時30分由鄞山寺（定光古佛）主委練瑞銘及鄧公里里長邱美津偕同分局長黃南山及同仁，將鄞山寺提供的紅包、白米、泡麵及乾糧等物資，親自送到每一位需要關懷的弱勢民眾手中，在寒冬之際，也能提前感受到年節的溫暖。

淡水警分局與鄞山寺共同舉辦冬令關懷弱勢活動已邁入第12個年頭，利用春節即將到來之際，主動關心轄區內的獨居老人及中低收入戶等弱勢家庭，此次慰問因受新冠肺炎疫情影響，特別由警勤區員警將鄞山寺（定光古佛）提供的相關慰問物資與紅包轉贈至獨居長者手中，警方關懷慰問同時也宣導防竊、防搶及反詐騙，避免鮮少接觸社會資訊的長輩受騙而生活陷入困窘。同時廟方表示目前雖然疫情嚴峻但也澆不熄送愛心的熱忱。

淡水警分局表示，獨居長者孤苦無依在家，心情難免落寞，除了警勤區員警平時多加拜訪關心，在春節闔家團圓之際，更應主動加強關懷，適時表達警察歲末溫馨情懷，也呼籲民眾主動發掘亟需照顧的弱勢家庭及長者，將相關訊息通知區公所、社福單位或聯繫警方，全民做善心，讓大家能在寒冬中安心過個好年。