桃園疫情延燒，市長鄭文燦今視察北景雲聯合市民活動中心、慈濟八德靜思堂疫苗接種站。鄭表示，桃園莫德納疫苗剩1.8萬劑，下午將優先開放給65歲以上長者接種，另外，明、後天則加開BNT疫苗及高端疫苗接種站，北區在巨蛋體育館、南區在桃園市榮民服務處，希望過年前能提高疫苗的覆蓋率。

鄭文燦說，第20期COVID-19疫苗接種計畫民眾預約踴躍，莫德納疫苗存量已配送至各社區接種站，今天下午1點至4點將以現場發放號碼牌的方式，優先提供65歲以上長者限額接種莫德納疫苗，希望在過年前提高長者防護力。

鄭文燦也提及，1月28日、1月29日、2月4日、2月5日將加開桃園巨蛋體育館及桃園市榮民服務處2處疫苗接種站，提供民眾免預約施打第1至3劑BNT及高端疫苗。

由於八德區出現錢都日式涮涮鍋群聚案、加貝爾幼兒園群聚案，昨防疫團隊進一步疫調發現，加貝爾幼兒園相關確診者曾16日前往錢都日式涮涮鍋八德介壽店用餐，初判2起群聚感染可能有關聯性，再次提醒市民如果曾在16日前往錢都日式涮涮鍋八德介壽店用餐者，要盡速到社區採檢站採檢，若出現疑似症狀則立即撥打0800-033-355衛生局專線或1922通報，由專人安排至指定院所採檢。

鄭文燦盤點桃園市目前共設置14處社區採檢站，其中八德區有3處，分別為八德綜合大樓、瑞發市民活動中心及北區客家會館，除了與確診者足跡重疊者，自覺有必要的民眾也可以前往採檢。春節連假將至，市府正全力圍堵病毒傳播鏈，希望讓社區更加安全，同時也呼籲市民過年享受團圓之樂也要注意防疫安全，建議未接種疫苗的民眾應避免外出聚餐。