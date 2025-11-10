高雄大寮區10日下午發生一起車禍，73歲林姓婦人騎乘機車行經萬丹路與捷西路口時，疑未注意大型預拌混凝土車駛來，直接從車頭前方通過，遭撞卡在車頭下方，當場倒地受傷。所幸駕駛及時煞車，林婦雖右腳骨折、身上多處擦挫傷，但送醫後意識清楚，並無生命危險。

林園警分局指出，下午3時許接獲通報後，忠義派出所與交通分隊員警立即趕抵現場疏導交通。經了解，22歲黃姓男子駕駛預拌混凝土車沿萬丹路往東直行，行經路口時與林婦機車發生碰撞，導致她連人帶車倒地。機車一度卡在車頭下方，場面驚險。

救護人員到場時，林婦意識清楚，但右腿骨折、身體多處擦挫傷，立即送往醫院救治。黃男並無受傷，經警方酒測值為0，排除酒駕。警方依規定完成測繪、照相蒐證，詳細肇事原因待交通大隊鑑定釐清。

林園警分局呼籲，行經路口務必減速慢行，注意大型車輛的轉彎與視線死角，尤其機車騎士切勿並行於大車左右兩側，保持安全距離，才能避免悲劇發生。