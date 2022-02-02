32歲菲律賓移工HALOG ARNOLD（阿怒），為了想要感受台灣農曆春節的氣氛，大年初一獨自騎乘電動機車從桃園區出發沿路行經八德、中壢、大溪等區欣賞各地美景，傍晚到了龍潭區訪友，機車輪胎突然爆胎，經龍潭分局員警載運返家解圍。

龍潭分局指出，三和派出所警員曾子謙，1日傍晚駕駛巡邏車巡查轄區道路交通狀況，在龍新路段山區道路發現有名男子機車卡在路中不動，並一直在車旁打電話，當下直覺有異，立即停車趨前盤檢，經了解才發現這名菲律賓移工阿怒，是因車子突然故障爆胎而停於路中，虛驚一場。

阿怒表示，因來台工作的工廠休年假，從桃園公司宿舍中與友人閒聊，為感受台灣農曆春節的氛圍及各地風景，一時興起騎機車出門欣賞遊玩後，順便到龍潭區探望同鄉友人時，發現機車輪胎爆胎漏氣，心裡很緊張。

由於正逢春節連假期間，阿怒沿路都找不到有營業的機車行，卡在路中動彈不得，附近也找不到朋友救援，才會心急如焚的站在車旁打電話求援。

處理員警考量當下低溫寒冷又下著雨，該處係山區道路且霧氣視線不佳，隨即聯繫附近熱心民眾，以小貨車載運拋錨機車，陪同送至龍潭友人家中，順利解圍。

「台灣警察好棒！有您真好！」阿怒很高興向員警表示台灣是他心目中最好、最理想的國家，警察好熱心，在寒雨中協助他脫困，他在離去前請求與員警合照紀念，並不斷的鞠躬道謝，對警方熱心協助解圍之舉稱讚！