今（5日）凌晨1時許，高雄市三民區九如二路與大連街口，發生一起嚴重車禍，一輛機車遭一輛賓士轎車撞上，在地上滑行20多公尺才停下，騎士遭撞飛倒地口吐鮮血，送高雄醫學大學急救。

警消獲報到場處理，初步了解，賓士車駕駛表示，當時機車突然衝出路口左轉，根本來不及反應就直接撞上。經實施酒測，賓士駕駛沒有酒精反應，至於受傷騎士則有待醫院抽血檢驗。詳細事故發生原因及責任，警方正在調查釐清。