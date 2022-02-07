兒深夜外出找茶，棄沒油車徒步走12公里從大園到桃園，母報案協尋手機卻在兒身上，桃警費一番工夫助母子團圓。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園大園31歲陳姓男子昨凌晨突然想喝飲料，深夜騎機車出門，豈料半路機車沒油卻尋不著加油站，把機車丟在路旁打算走回家又迷路，竟走了12.5公里，直到桃園警方下午巡邏發現，一查發現陳母一早已報失蹤，但留的手機號碼卻在陳男身上，桃警輾轉透過大園的派出所聯繫到陳母，順利將陳男送返回家。

桃園警察分局埔子派出所員警昨日16時40分許巡邏時，在桃園區國際路某巷道內，發現一名男子衣著單薄、坐在路旁休息，立即主動上前關懷詢問。

31歲陳姓男子表示，凌晨4點突然驚醒想喝某廠牌綠茶飲料，未告知家人便騎機車外出，半路機車沒油了卻尋不著加油站，且身上只有18元，就把機車停在路旁打算走路回家，但天色昏暗迷了路，走了大半天竟從大園走到桃園。

員警一查，驚見陳男竟已走了長達12.5公里，且其母一早發現兒子和機車不見，立即報警通報陳男為協尋人口，但警方撥打陳母留下的手機卻關機無法撥通，細問才發現陳母的手機在陳男身上，一路上當手電筒使用早已沒電關機，員警先行將陳男帶返所內，透過當地派出所連繫陳母，到所將其接回，讓母子團圓。