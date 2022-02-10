本土疫情升溫，南投縣衛生局加強社區防疫，為維護民眾健康，開春上班後第1個周末，動員南投醫院、竹山秀傳醫院及13鄉鎮市衛生所，於2月12、13日開設疫苗接種站，提供民眾隨到隨打的接種服務。

12日上午10點到下午3點，在竹山鎮紫南宮及名間親子生態園區，加開戶外大型接種站，現場加碼贈送「接種禮」，設籍南投縣65歲以上（原住民55歲）可獲贈100元禮券，疫苗種類包括莫德納、BNT；同時提供流感疫苗接種，出生滿6月以上國民，或取得合法居留的外籍移工及外籍學生，也可免費接種，另外，還有免費的傳染病篩檢服務，讓民眾有多重的健康保障。

南投縣13鄉鎮市衛生所，2月12日同步停止休假，全縣開設疫苗接種門診，為鄉親提供便捷貼心的疫苗接種服務。2月13日上午則持續有南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮及信義鄉等5個衛生所開設疫苗接種站，請民眾攜帶健保卡及疫苗接種黃卡，就近至衛生所洽詢接種。

衛生局長陳南松表示，國內部分縣市仍持續出現境外及本土確診個案，過年期間，民眾返鄉或出遊往來人群眾多，因此春假後兩周是非常重要的關鍵期，目前，南投縣雖然仍維持本土零確診，但面對詭譎的新冠病毒，仍不可掉以輕心，尤其Omicron變異病毒株的傳播力極強，感染症狀不明顯，極容易被忽略而在社區傳播擴散，請大家務必要提高警覺，也呼籲符合接種資格的民眾，盡速接種疫苗，保護自己也保護他人。