新北地檢署偵辦新北市三重區六連霸前里長洪嘉仁，發現他疑似趁幫里民辦理不動產補發土地權狀事宜時，騙走里民補發的土地權狀，又藉著里內發放物資需簽名蓋章夾藏房屋買賣同意書誘騙里民簽名，再將房屋賤賣得手930萬，本（11）月5日兵分2路拘提洪嘉仁與其共犯到案，複訊後聲請收押禁見裁准。

洪嘉仁原是三重五順里，檢方調查，洪在民國111年間5月間，利用里民請他協助辦理房地所有權狀補發的機會，和周姓共犯一起騙走民眾補發的土地權狀。

洪嘉仁又藉著里內發放物資、領取需要簽名蓋章的機會，將房屋買賣同意書等文件夾藏在內，藉此機會取得里民親筆簽名和蓋章，再以借貸清償關係，把房屋過戶到周姓共犯名下後，找來買家以投資、退返價金等誘因，把里民價值約2000萬的不動產賤賣930萬。

被害里民親屬發現後氣得提告，新北檢檢察官劉庭宇本月5日指揮新北市刑警大隊兵分2路到三重區等地搜索，並拘提洪嘉仁與周姓被告到案，複訊後認為兩人涉犯《刑法》詐欺、偽造文書等罪嫌重大，且有逃亡、串共與湮滅證據之虞，向法院聲請收押禁見裁准。