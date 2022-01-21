一場始料未及的疫情風暴，自2019年爆發以來，在即將邁入2022年的此刻，仍未見休止跡象。這場疫情改變了世界，也改變了你我的生活型態，口罩成了必需品，和他人須保持社交距離；而除了全球每個人的生活均受到程度不一的影響之外，對於產業的改變也是相當深遠。

就拿每人每天基本三餐來說，隨著疫情持續，在線訂餐系統、線上支付技術、與相關設備迅速拓展並獲廣泛應用，甚或有比肩POS（端點銷售系統）與KIOSK（自助服務機）之勢。面對這股新興智慧零售浪潮所帶動的相關解決方案，全球記憶儲存領導品牌SP廣穎電通齊備各式高規格的工業產品與對應技術，以確保滿足客戶需求與相關發展趨勢。

相對於POS與KIOSK仍多以大型品牌餐飲或零售業者為目標客群，在線訂餐系統與線上支付技術更普及至小型餐廳、雜貨店等中小型零售業者，為因應疫情封城、保持社交距離、或限制營業型態與時間等管制措施，商家無論大小，如果想要謀求生路，加入線上訂餐系統，與安裝線上支付裝置勢在必行。

此外，現今消費者對於速度掌控、流程順暢、及個人化需求均不斷提升，這也使得餐飲、零售業對於數位招牌、銷售點和多媒體資訊站技術的依賴日益深化。以上消費模式的改變，需要更多相關設備與裝置以便因應，也由此帶動了存儲記憶體的應用數量與廣度。

首先，是關於POS行動支付設備的大量建置，這種裝置特別適用於餐飲業，舉凡咖啡店、飲料店、麵包店、及各式餐飲店均大量應用，尤其進入疫情時代，此新興零售方案更自連鎖品牌廠商擴及一般小商家，需求量更甚以往。而這類裝置適合配備體積輕巧、便於攜帶、讀寫速度快、還有高壽命pSLC顆粒的廣穎M.2 2242 SATA SSD MDA550S/MDA350S，其不僅耐用性強，適合每日頻繁使用，還擁TCG Opal 2.0 SSD安全協定，可讓所有資料在SSD控制器內快速地被加密、解密，且不影響系統效能，確保數據安全。

此外，擁有Host Lock存儲解決方案的廣穎microSD記憶卡SDT330也是搭載的好選擇，具工業級寬溫、健康監控、及SMART分析工具，不僅能有效防止未經授權的數據資料被任意使用，確保資料安全，還具備高耐用性、抗震、耐衝擊等特性。

而自助服務機KIOSK解決方案需求仍持續暢旺，且廣泛應用於餐廳、商店、醫療院所、飯店、及大眾交通運輸等諸多面向，它能提供便利有效率的顧客體驗，也可降低廠商營運成本，創造雙贏。在這其中，存儲解決方案仍扮演不可或缺的關鍵角色，為快速處理資訊、確保重要資料的儲存、並使效能充分發揮，需設置高速、高效能的固態硬碟。廣穎PCIe NVMe Gen3x4 SSD MEC3K0搭載3D TLC顆粒，讀寫速度達2600 MB/s和2000 MB/s，具備優異品質與高耐用性，還擁抗震、耐衝擊等特性；同樣採3D TLC顆粒的2.5吋SATA lll SSD SSD3K0也同樣適用；此外，廣穎也提供不帶DRAM，具成本效益優勢的存儲解決方案供客戶做選擇。

最後，因疫情而興起的零接觸商機，不僅帶動外送市場蓬勃發展，更興起無座位、無招牌、全靠外送的雲端廚房，它能同時滿足店家與消費者的需求，商家無論大小，藉由和雲端廚房取得合作，能打破既有疆界，接觸新的客源；而消費者也因此享受多元選擇與便利服務。而與之緊密相連的電子展示看板需求，廣穎推出最新極速介面PCIe NVMe Gen4x4 SSD MEC3HSW0，其擁極致讀寫速度，具備的高效能特性十分適用4K高畫質電子看板選用。

進入後疫情時代，全球人類也開始習慣各式新型態生活，智慧零售相關應用雖因疫情而起，然在可預見的未來勢必只會更多更廣，廣穎將在其中持續提供高規格的工業產品與對應的技術與服務，全方位滿足客戶需求。