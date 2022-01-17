51歲李嘉欣有最美港姊稱號，日前卻驚爆命危，住進加護病房（ICU）48小時，還曬出自己插著氧氣鼻管的虛弱照片，所幸目前情況已經恢復穩定，外界都十分好奇李嘉欣的身體狀況，對此，專業人士分析，這很可能是和李嘉欣的生活習慣有關。

李嘉欣15日突然在IG曬出自己住院的模樣，只見她虛弱躺在病床上，全身插管、扎針，十分令人心疼，她也透露自己「撿回一條命」，坦言自己48小時都待在加護病房，「衷心感謝專業的醫護人員團隊的無微不至，家人疲於奔命和擔心實在對不起，請好好照顧自己的身體。」

隨後李嘉欣在文中也提到自己的住院原因，「在淩晨突然心跳加速，有些呼吸不上來，加上腳步浮浮，便聯繫熟悉醫生，醫生建議立刻去醫院，有驚無險。」李嘉欣發病時身體多個器官機能幾乎停止，所幸及早發現送醫搶救，有爭取到黃金時間才撿回一命。

據港媒報導，專業醫療人士分析，李嘉欣的身體會突然出狀況，和她的生活習慣有很大關係，「恐因經常節食且大量運動，減肥過度所引起的體力不支，加上身體過瘦，導致身體突無法承受。」女星為了維持身材無所不用其極，李嘉欣年過半百還保持凍齡美貌全是因為高自律，不料卻因此失了健康。