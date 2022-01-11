Omicron病毒侵台，高雄市已經出現確診者的足跡，讓鄰近的台南市如臨大敵。市長黃偉哲11日指出，此次病毒的感染力與傳播力都特別強，大家都看到光是摸到手推車就有感染風險，如果跟確診者搭乘同一部電梯或搭同一輛汽車，甚至只是摸到按鈕，這些生活上的小細節都要非常小心，一定要勤洗手、戴口罩，才能確保平安。

黃偉哲表示，高雄已有確診者的足跡，如果疫調該確診者的足跡，並沒有造成接觸者感染的話，那應該還好；但如果造成感染的話，就要再進行2次疫調，也就是說被確診者感染的人，他的足跡到過哪裡，這是大家需要高度戒慎恐懼的。

黃偉哲強調，此次Omicron的感染鏈，其中有一人就是摸了機場的手推車，幫忙確診者把手推車推到定位，這樣子就感染，還感染給家人，由此可知此次的Omicron感染力跟傳播力都特別強，因此呼籲大家還是要勤洗手、戴口罩，許多生活細節也都要非常小心，如此才能確保平安。

黃偉哲還說，截至目前為止，第2劑疫苗的覆蓋率已經突破6成，第1劑更已經突破8成，所以台灣相對地是有一些群體免疫的效果；但因病毒的變異也很快，穿透力很強，從過去原生的COVID-19病毒，一直到Alpha變異株，一直到Delta變異株，到現在的Omicron變異株，大家還是要特別注意。