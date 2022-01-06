勞工局擴大實施春安專案督檢。 （高雄勞工局提供／洪靖宜高雄傳真）

春節前夕是各行各業忙碌高峰期，許多事業單位多會在年前趕工，為了避免職災發生風險，高雄市勞工局即日起鎖定營造業、製造業、運輸及倉儲業及大樓外牆清洗、局限空間作業等高風險工作場所，擴大實施春安專案督檢與宣導工作，督促事業單位務必做好各項安全措施及落實職場安全衛生管理，避免趕工而發生意外。

年關將近，高雄市長陳其邁於市政會議特別指示春節前的期間加強勞檢，以確保民眾安全，勞工局即日起鎖定營造業、製造業、運輸及倉儲業及大樓外牆清洗、局限空間作業等高風險工作場所，擴大實施春安專案督檢與宣導工作，督促事業單位務必做好各項安全措施及落實職場安全衛生管理，避免趕工危害，同時加強配合防疫措施。

勞工局長周登春指出，春節前夕為各行各業忙碌高峰期，事業單位多會在年前趕工、歲修，而拉高職災發生風險，勞工局針對墜落、物體倒塌崩塌、物體飛落、感電、缺氧、火災爆炸、捲夾及被撞等主要危害，將加強督檢頻率及從嚴查處違規，同時積極辦理各項宣導、輔導措施，協助企業及勞工朋友共同強化工安自護、互護、監護的作為。

勞檢處長郭清吉表示，擴大實施春安督檢期間，將強力監督業者落實工作場所各項安全措施與防災機制，呼籲勿因趕工而輕忽作業安全，或使勞工超時工作導致過勞及事故風險，各工程工地及工作場所於春節期間，一定要嚴格實施門禁管控與作業許可制度，適當指派人員輪值，做好自主防災檢核，確保製程中機械設備作業及人員的安全，降低肇災風險。