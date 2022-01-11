為因應新冠肺炎變種病毒Omicron在全球各地升溫，基隆市長林右昌今日宣布，17日起針對65歲以上長者，規畫兩階段「集中造冊」施打莫德納疫苗作業，呼籲符合資格者踴躍前往接種，提升自我防護力。

林右昌表示，據統計，本市65歲以上長者，已接種第二劑疫苗達12周，並符合接種第三劑疫苗者共計4萬6068人，市府為讓施打作業更加單純順暢，規畫兩階段「集中造冊施打」，但只提供接種莫德納半劑（追加劑），若市民朋友想注射其他廠牌疫苗，請自行前往醫療院所登記。

基隆市政府公布集中接種計畫，第一階段針對68歲（含58歲原住民）以上符合資格長者，總計3萬5005名，訂於1月17日至22日進行；第二階段針對65至67歲（含55至57歲原住民，共1萬1063人，訂於1月23日至25日進行，施打時間依區公所發送的通知單為主。

林右昌進一步指出，針對65歲以上長者，集中施打第三劑莫德納半劑作業，將完全比照先前第一、二劑疫苗集中施打方式進行，行動不便長者將協助安排接駁，至於各區的確定時間、地點，會在1月13日公布。目前本市第一、二劑疫苗施打比率都是本島最高，相信這次集中施打作業完成後，可進一步提升第三劑覆蓋率。

另外，林右昌提及，為讓市民能盡速完成第一、二劑及第三劑追加劑疫苗接種，除已請合約醫院及診所加開服務診次、擴大服務量能外，1月12日至1月16日，每日上午8點半至11點，以及下午1點半至4點半於市立體育館開設大型接種站，提供市民「免預約、隨到隨打」接種服務。