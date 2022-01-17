桃機群聚案延燒，引爆疫苗搶打潮，桃園率全國之先，12日起連續5天開設37處隨到隨打社區接種站，共有12萬5568人完成接種，17日起轉銜1922預約系統，桃園共有14萬531人預約，莫德納預約率逾9成、但BNT不到3成，市長鄭文燦也宣布施打BNT疫苗者，不用預約可直接前往社區接種站施打。

桃園市12至16日在全市37處開設隨到隨打社區接種站，提供免預約接種疫苗服務，5日共完成12萬5568人接種，以莫德納施打踴躍，2天完成8萬7438人，BNT則是3天施打3萬8130人，其中8成都是施打追加劑，第二劑有1成3、第一劑僅約7％。

「桃園疫苗接種率都超過全國平均！」鄭文燦說，桃園第一劑疫苗涵蓋率達85.70％、第二劑涵蓋率達75.49％，追加劑涵蓋率為7.67％，都高於全國標準，但疫情仍在持續發展中，民眾仍要「打好打滿」，進一步提升覆蓋率及群體保護力。

鄭文燦說，1922預約平台已上線，第19期桃園共有14萬531人預約，其中莫德納疫苗預約率高達91.43％、BNT預約率為28.37％。他強調，BNT疫苗保護力也非常好，且疫苗數量充足，雖然是第三劑專案接種，如有尚未施打第一劑或第二劑疫苗的民眾，選擇施打BNT疫苗可不用預約，直接前往社區接種站施打，也鼓勵大家多預約。