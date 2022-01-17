中市警方執行取締酒駕等聯合稽查，噪音檢測超標車輛遭開罰。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

台中第一警分局昨天晚間執行取締酒駕等聯合稽查，深夜伴隨巨大引擎聲，1名年輕帥哥騎著俗稱「忍400」拉風重機而來，新車價28萬元的經典萊姆綠「KAWASAKI NINJA」日系品牌輕跑車酷炫吸睛，但環保局及監理站人員查驗噪音檢測超標，現場開罰新台幣3600元。

中市警一分局1月16日深夜時段在西區「五權西路與忠明南路口」路口執行高強度取締酒駕封閉式路檢勤務，規劃口袋戰術結合環保局、監理站執行聯合稽查作業，維護交通安全秩序與安寧，查獲酒後駕車1件，另攔查9輛疑似噪音車、改裝車，其中3輛未符標準，均依《噪音管制法》等相關法規予以開罰，共罰鍰新台幣9000元。

值得注意的是，當晚深夜時，勤務現場突然聽到從遠而近傳來巨大引擎聲浪，1名帥氣年輕騎士騎著經典萊姆綠的「KAWASAKI NINJA」而來，警方立即呼喊無線電通知路檢點合作，以甕中捉鱉方式將他攔查，引導至檢測處。

據了解，該輛重機是俗稱「忍400」，是日系品牌經典「忍者」系列的輕跑車，新車價28萬元，酷炫顏色加上肌肉感外觀，頗為吸睛。經環保局及監理站人員現場查驗，噪音檢測超過標準值15分貝，未能過關，現場依法開罰新台幣3600元。

第一警分局表示，針對噪音車炸街擾民，第一分局在110年度已通報近百件；並使用科技執法移動式測速照相，取締超速違規1萬4892件。除不定期擇適當地點規劃執行「環、警、監聯合稽查」外，另每日於轄內各重要路段加強編排警力，利用科技執法移動式測速照相，並結合「靜城專案」勤務，強力取締超速車輛，針對疑似噪音車輛加以錄影蒐證，通報環保機關進行檢測。