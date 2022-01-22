NET與各地家扶合作多年，今年捐贈80萬元購衣提貨券予台北家扶童，約有400位兒少受惠。（台北家扶提供／林良齊台北傳真）

NET與各地家扶合作多年，今年捐贈80萬元購衣提貨券予台北家扶童，約有400位兒少受惠，今天也舉行封館，邀請台北家扶的孩子走進門市，盡情挑選喜愛的衣物，於農曆年前添購新衣，穿著暖暖的衣物度過寒冬，迎向新年。

台北家扶表示，「過新年穿新衣」是自古以來的習俗，然隨著時代的轉變，買衣、換衣已成為現代人生活習以為常的事。但對家扶的孩子來說，買新衣是一件奢侈的行為，為了節省開銷，家扶童往往把長褲穿成七分褲這樣的例子，不在少數，每每到了過年前夕，家家戶戶除舊佈新，為孩子購買新衣。

今年冬天特別寒冷，就讀國小三年級的小傑，沒有足夠的衣物禦寒，每次社工看見他，總是穿著不合時宜的服裝，甚至為了禦寒，把能穿上的衣物都往身上穿，但根本沒有任何的保暖效果。在社工的邀約下，小傑如今購買人生第一件發熱衣，小傑再也不用穿三件短袖來保暖了。

台北家扶中心主任謝曉雯說，NET主富服裝股份有限公司積極發起公益活動，用愛串聯全國家扶，讓這份暖流在各地持續發酵。疫情之下，各行各業皆受到影響，NET秉持回饋社會的精神，連續8年提供台北家扶愛心提貨券，愛心不落人後，實際嘉惠家扶兒少，帶給家庭溫暖，更象徵嶄新的開始與新希望。