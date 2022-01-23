中英獅子會圍爐宴席間，準備驚喜蛋糕，為在場的1月壽星慶祝生日。（王文吉攝）

中英獅子會頒發每戶家庭春節禮金及禮品。（王文吉攝）

農曆春節將至，中英獅子會不吝分享社會的愛與溫暖，連續17年招待弱勢家庭圍爐團聚，23日上午於台中沙鹿舉辦「中英家扶一起虎哩旺」圍爐活動，邀請北台中家扶中心50戶、154名親子齊聚竹林婚宴會館，除端出一道道美味佳餚，並致贈收伴手禮與紅包。

「中英家扶一起虎哩旺」圍爐活動23日中午在沙鹿竹林婚宴會館舉行，席開25桌，宴請50戶扶助家庭、共157名親子。除有美味佳餚及伴手禮及紅包外，並安排豐富的表演節目及視力、糖尿病、兒童癌症篩檢，亦於席間準備驚喜蛋糕，為在場的1月壽星慶祝生日。

中英獅子會會長葉清麗表示，歷屆會長秉持著社會公益及服務傳承的精神，自2006年開始，每年皆主動與北台中家扶中心洽談並合力舉辦圍爐活動，今年已邁入第17年，嘉惠許多受扶助家庭，而活動當天讓資源相對匱乏的扶助家庭，感受到社會的愛與溫暖。

北台中家扶中心扶助的清寒弱勢家庭，因經濟壓力或疾病困擾等，平時鮮少有機會外出用餐，十分珍惜中英獅子會的熱情招待，並於活動中獻上象徵「虎哩旺」的感恩卡片，感謝獅姐在寒冬中溫暖傳愛。