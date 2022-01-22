北峰氣象站地面開始積雪。（黃子明傳真）
北峰氣象站地面開始積雪。（黃子明傳真）
北峰氣象站地面開始積雪。（黃子明傳真）
北峰氣象站地面開始積雪。（黃子明傳真）
玉山今晨飄雪了 現場美景搶先看

玉山今天清晨7點5分開始下雪，受雲霧影響，能見度僅約100公尺，風速23至39浬 ，當地溫度0.7度，北峰氣象站地面已經披上一片白色積雪。

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