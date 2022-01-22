玉山今晨飄雪了 現場美景搶先看 11:242022/01/22 中時 黃子明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 玉山清晨下學，植物已經被白雪覆蓋。（黃子明傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北峰氣象站地面開始積雪。（黃子明傳真） 北峰氣象站地面開始積雪。（黃子明傳真） 玉山今晨飄雪了 現場美景搶先看 訂閱影音： 中時新聞網 玉山今天清晨7點5分開始下雪，受雲霧影響，能見度僅約100公尺，風速23至39浬 ，當地溫度0.7度，北峰氣象站地面已經披上一片白色積雪。 玉山金攜六師公會 快樂捐血 三層樓建築爆破震撼 新北城十安演練很逼真 #玉山 #飄雪 #現場 #搶先看 #雲霧 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳美鳳手氣旺抽獎金送鄉親 04:102022/01/17 娛樂新聞 過新年 有富國際集團送暖 04:102022/01/18 證券．權證 中和免費贈春聯活動 警大頭娃娃宣導 17:102022/01/20 寶島 玉山國家公園管理處 盧淑妃處長履新 19:282022/01/18 生活 聽障男獨攀雪山失聯15天 今尋獲遺體飄雪阻運下山 12:082022/01/21 社會 網龍新手遊 搭上NFT熱潮 04:102022/01/17 產業．科技 天能綠電 助玉山金控完成綠電供電 04:102022/01/18 產業．科技 姊妹聚會變撕逼現場 女星閨蜜認當小三攤牌狠逼原配這檔事 09:282022/01/22 娛樂 台中補習班擺床當民宿 將勒令歇業 04:102022/01/19 地方新聞 酷炫萊姆綠「忍400」重機深夜炸街 帥氣車主吃鱉了 12:552022/01/17 社會 玉山下雪了！下波鋒面、冷空氣接力到 2地區連雨10天 07:552022/01/18 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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