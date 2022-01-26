國際財經媒體《The Asset》(財資)最新公布年度大獎「Triple A Country Awards」評選結果，玉山銀行以傑出的綜合績效榮獲2021年「台灣最佳銀行」(Best Bank in Taiwan)，這是玉山第5度獲此殊榮。《The Asset》也肯定玉山提升台灣在國際資本市場能見度，連續第6年頒發「最佳寶島債承銷商」(Best Formosa Bond Advisor)。玉山在2021年同時獲《The Asset》及《Forbes》(富比士) 評選為台灣銀行業第1名。

《The Asset》每年由專業評審評選亞洲各國的最佳銀行，涵蓋財務績效、商業策略、營運規模、市場佔有率、顧客滿意度及ESG等多元面向。玉山以傑出的綜合表現獲選為「台灣最佳銀行」，評審認為玉山在2021年展現很好的策略執行力，面臨疫情及許多外部挑戰仍專注長期發展，完成核心系統轉換以及組織改造優化，營運兼具穩定性與靈活度。在顧客服務方面，玉山大量運用科技輔助落實營運不中斷，並透過數位金融提升顧客體驗，例如提供遠距理財諮詢、協助勞工快速取得紓困貸款，帶動整體業務持續成長。

《The Asset》也特別讚許玉山的跨境金融平台布局完整，為兩岸三地及東協各國台商提供可靠的金融服務，尤其在各國實施嚴格的封城限令，甚至玉山的緬甸分行面臨當地政經情勢不穩，都能夠維持營運不中斷。此外，玉山用創新作法將金融業務結合ESG，積極推動節能減碳、普惠金融及社會公益等，回應聯合國永續發展目標(SDGs)，宣示2050年成為淨零碳排銀行。

玉山銀行董事長黃男州表示，玉山秉持誠信正直、專業負責的核心價值，致力提供顧客優質的服務和良好的體驗，目前已於台灣及海外9個國家成立超過160個營業據點，服務逾700萬個人及企業顧客。玉山也透過金融力量發揮正向影響力，長期致力推動「玉山黃金種子計畫」已在全國打造166所玉山圖書館，超過11萬名學童受惠。

今年是玉山成立30週年，各項重要指標締造佳績，玉山金控2021全年獲利205.7億元，為歷年新高；過去10年總資產以年複合成長率10%快速成長，超過新台幣3兆元；10年內整體市值成長527％，排名台灣前20大上市公司。玉山未來將持續聚焦「壯大海內外經營、金融科技領航、強化三道防線」三大策略主軸及「ESG永續發展」，致力成為亞洲具特色的標竿銀行。