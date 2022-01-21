中壢鐵皮工廠竄大火 燃燒200平方米幸無人傷 08:442022/01/21 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市中壢區中豐北路一段21日清晨有鐵皮工廠發生火警，現場堆放中古電腦螢幕、主機，燃燒面積200平方米。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市中壢區中豐北路一段21日清晨有鐵皮工廠發生火警，現場堆放中古電腦螢幕、主機，燃燒面積200平方米。（翻攝照片） 桃園市中壢區中豐北路一段21日清晨有鐵皮工廠發生火警，現場堆放中古電腦螢幕、主機，燃燒面積200平方米，消防隊員出動90人、38車前往搶救，所幸無人員傷亡受困，火勢7時15分撲滅。 桃園市消防局指出，5時43分接獲報案，指中壢區中豐北路一段有工廠火警，消防隊員5時54分趕抵，3棟連棟鐵皮屋發生火警，現場堆放中古電腦螢幕、主機，面積200平方米，無人員受傷。經過搶救後，7時4分控制火勢，7時15分撲滅。 奇景！陸地鐵「神燈女」凌空盤腿 頭髮懸把手車內盪鞦韆 才教完婆婆用臉書 人妻見第一篇貼文傻住：在罵我… #200 #燃燒 #中豐北路 #發生火警 #現場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義市寒冬送暖 致贈晨光天使加菜金 22:582022/01/20 寶島 美股重挫拖累 台股跌151點力守18200點關卡 17:222022/01/19 財經 花蓮2賞鯨船突起火 老船長損千萬 04:102022/01/18 地方新聞 陸要部署200架殲20 猛追F22今年升級引擎 換心時間曝光 09:482022/01/20 軍事 中和免費贈春聯活動 警大頭娃娃宣導 17:102022/01/20 寶島 狠心縱火燒死父 醫科女二審改判10年 09:532022/01/18 社會 疑電線老舊走火 八旬老夫妻喪命 04:102022/01/18 社會新聞 台積電轉中油宿舍區 市府：謠言 04:102022/01/21 地方新聞 國際奧委會：已觀看北京冬奧開幕式彩排 令人感動印象深刻 10:412022/01/20 兩岸 過新年 有富國際集團送暖 04:102022/01/18 證券．權證 桃園確診足跡多 鄭文燦慰勞防疫消毒大隊 17:062022/01/19 生活 春節前提早兩周開跑 台銀ATM領新鈔 估逾200億 04:102022/01/18 金融．稅務 北車爆發疫苗搶打潮 現場擠滿民眾 男星苦等4hrs才排到 09:522022/01/18 娛樂 社會熱門新聞 銀行界劉德華床戰拍10女 藏15.8G性愛片 妻求償2210萬判決出爐 - 社會 奇景！陸地鐵「神燈女」凌空盤腿 頭髮懸把手車內盪鞦韆 - 社會 F-16V戰機殉難飛官陳奕 死因出爐 - 社會 睡覺碰男友下體被怒揍驚醒 正妹不滿：為什麼你就能摸奶 - 社會 獨子結婚3年沒生被逼離婚娶外配 回頭找前妻她已為人母 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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