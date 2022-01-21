桃園市中壢區中豐北路一段21日清晨有鐵皮工廠發生火警，現場堆放中古電腦螢幕、主機，燃燒面積200平方米。（翻攝照片）

桃園市中壢區中豐北路一段21日清晨有鐵皮工廠發生火警，現場堆放中古電腦螢幕、主機，燃燒面積200平方米，消防隊員出動90人、38車前往搶救，所幸無人員傷亡受困，火勢7時15分撲滅。

桃園市消防局指出，5時43分接獲報案，指中壢區中豐北路一段有工廠火警，消防隊員5時54分趕抵，3棟連棟鐵皮屋發生火警，現場堆放中古電腦螢幕、主機，面積200平方米，無人員受傷。經過搶救後，7時4分控制火勢，7時15分撲滅。