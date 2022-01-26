近期台南麻豆地區屢有民眾違法任意燃燒柚枝或廢棄物，且現場均未發現行為人，惡意行為造成空汙引發附近民眾民怨，台南市消防局第2大隊特製宣導布條，懸掛於麻豆區阿蘭碗粿圓環等10處重要路口或地標提醒民眾，違法燃燒廢棄物釀災或空汙，最高罰款10萬元。

台南市消防局已於2021年12月1日正式公告廢止「台南市田野引火燃燒管理辦法」，消防局第2大隊長丁春能表示，違法於田野引火燃燒行為可依消防法規定處新台幣3000元以下罰鍰，並會同環保及警政單位逕行舉發，呼籲民眾切勿心存僥倖以身試法。

26日第二大隊與麻豆區公所區長柳世雄、麻豆派出所、麻豆清潔隊至麻豆區重要路口懸掛宣導標語「全面禁止燃燒雜草及廢棄物，釀災或空汙，最重公共危險罪論處及最高10萬元罰鍰」，麻豆阿蘭碗粿老闆郭忠山也一起幫忙，呼籲民眾勿任意燃燒雜草及廢棄物。

麻豆消防分隊表示，協調麻豆區公所於麻豆區阿蘭碗粿圓環、麻豆市場、麻豆郵局、麻豆監理站、真理大學、總爺藝文中心、大山國小、麻善大橋、安業國小、麻豆代天10處重要路口或地標懸掛紅布條，加強宣導，民眾整理農地，相關雜草、垃圾清理資訊可參考環保署農業廢棄物宣導網站處理。