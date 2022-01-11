今是長程航班落地採檢上路首日，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中清晨4點半赴機場視察，外界關注現場流程是否有需要加強之處。對此，陳時中透露，目前邊境已改用檢驗時間較快速的PCR檢測工具，為避免浪費時間，希望採檢人員至少2組跳者做。另為協助病房調度，已要求醫事司事先把北區、台北區病床排好。至於機場環境，也要求在出公廁、未出候機室時在門口做一次消毒。

陳時中表示，自己今早4點半就到機場，看了3班飛機進來，桃機、部桃人員半夜就要做準備，大家都很辛苦。基本上，現在機場用的採檢儀器是LIAT，羅氏的快速PCR檢驗工具，檢驗的時間可以控制。他希望採檢人員要多分幾組，飛機的時間無法掌握，這班還沒弄完另一班就進來，因此希望至少兩組跳著做，時間才不會被浪費。

由於機場人員半夜調度病房有相對的困難，陳時中表示，今日檢出的個案主要收治在桃園醫院、長庚醫院，我們希望做分散。對此，指揮中心剛開完會，請次長石崇良督導醫事司對於北區、台北區，事先把病床排好，讓現場人員半夜找病房更方便。

另陳時中也交代，走出公廁、還沒出候機室時，要在門口就做一次消毒，這對機場的清潔安全也會有幫助。近來越來越多潛伏期相對短的個案，機場攔檢我們希望可攔到7、8成，剛檢驗完，短時間內有變化的可能性不高，相信藉由檢驗、消毒，能對機場有幫助。