台北市聯合醫院中興院區傳出院內群聚感染，共有2名護理師及其中一護理師的男友確診，今日又爆出北投將新增1例，北市副市長黃珊珊表示，北市正在準備加強版專責防疫旅館，收治輕症確診者，只要疫情起來，就會媒合旅館做加強版防疫專責旅館，預計會設置300、400間房間。

黃珊珊昨在臉書發文，內容指出本周為春節返國高峰，這一場硬仗才剛開始，由於大部分確診者大多是輕症或無症狀，因此市府已在準備「加強版專責防疫旅館」，若有大量輕症，盡量不要浪費醫療量能。

黃珊珊上午出席內科千人捐血活動，有媒體問及北市加強版防疫專責旅館的備援，她表示，北市府之前在這波疫情之前，已經跟幾家旅館簽署MOU，只要疫情有起來會先做備援，預計設置300至400間房間。

黃珊珊表示，中央現階段尚未開放加強版防疫旅館設置，但北市府近期已在備援，舊的旅館現在都是居家檢疫居多，目前狀況比較滿，不太容易轉，因此希望新加入的旅館能優先作為專責防疫旅館，多的話可以設置到400間房間，但現在還是先以醫院為主，等中央開放後北市會做好準備。