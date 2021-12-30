合庫銀行響應金管會「信託2.0推動計畫」，現在進一步前進校園培育多元化信託人才，日前更與逢甲大學土地管理系產學合作，對此合庫銀行董事長雷仲達表示，為普及社會大眾對信託的認識，未來除利用媒體及活動宣導信託觀念外，將持續透過一場又一場的校園講座，深耕信託教育，讓學生成為信託觀念傳播的種子，將信託推廣到社會各界，進而實現「信託2.0」的政策願景。

對此合庫說明，「信託」具有財產管理、運用與保全的功能，廣泛應用於社會各個領域，但目前大學普遍未就信託設立相關課程，僅在法學相關科系有所涉獵。有鑑於此，合庫銀行為使信託觀念延伸至各專業領域，以產學合作方式，在各大專校院舉辦信託主題課程，並依科系量身訂做課程內容，今年於台灣大學社會工作學系及台北商業大學所舉辦的信託講座，即獲得眾多迴響。

此次合庫與逢甲共同舉辦信託專題實務講座，是由合庫銀行副總呂瑞齡率信託部同仁全程參與活動，並聚焦於都市更新及危老重建；合庫銀行主管表示，在現實開發案中，多因資訊不透明、整合社區住戶等困難，以致開發期程一再延宕，藉由此次產學合作的機會，能使學生了解如何善用信託的特性，達到土地整合、風險管理、資金控管及監督工程進度等目的，讓開發案得以順利進行。