台新銀行信託專業團隊接觸眾多家族企業傳承顧客，透過家族傳承信託，完成許多家族企業接班成功案例，在工商時報第一屆Trust Award 多元信託創新獎上，榮獲「有價證券信託創新獎金獎」肯定。

台新銀行總經理尚瑞強表示，全臺中小企業超過154萬家，其中17％的企業主年齡逾60歲，未來十年都將面臨企業接班問題。台新銀行長期深入研究家族企業的傳承個案，成立信託專業團隊接觸眾多家族企業傳承顧客，觀察到許多創一代面臨的接班問題，譬如擔憂傳承給下一代後的經營風險；尤其當家族世代交替時，容易發生兩代觀念上的落差與爭權問題；許多創一代來不及妥善規劃傳承計劃，導致身後繼承時，子孫鬩牆以致經營權外流等困境。

尚瑞強指出，台新銀行除了以專業的信託規劃，協助客戶穩定家族股權、避免繼承爭產糾紛、及完成世代財產移轉，也積極響應信託2.0計畫，推動安養信託，持續用愛與專業守護客戶資產，並持續積極推動相關信託業務。