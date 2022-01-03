美國消費電子產品大展（CES）將於1月5日登場，儘管Omicron疫情升溫導致部分公司撤展，活動也將提早一天於7日結束，但今年預估仍有多達7.5萬名與會人士與逾2200家業者參展，包括三星電子與索尼在內。這些企業將展示最新發明，外媒預測會場最引人注目的五大科技趨勢如下。

1.待在家裡更舒適

受到疫情影響，民眾待在家時間變長許多。科技公司注意到這一點，於是加緊速度推出相關產品，希望幫助大家放鬆與減壓。這些產品包括：輕推民眾起床的智慧床、保持恆定水溫的浴缸等。

2.照顧老小更貼心

針對「三明治世代」照顧年邁父母與年幼孩童需求，今年CES將提供許多貼心協助。舉例來說，具人工智慧（AI）功能的嬰兒監視器能偵測寶寶棉被是否蓋好。

3.拯救地球抗暖化

在這次CES展上，法國Maca公司將展示使用氫燃料電池的飛天車概念車。另一家法國企業Auum則會發表桌上型洗碗機，試圖以加快洗滌速度方式以減少塑膠製品使用。

4.人造肉趨勢受矚目

今年為期半天的食品技術會展上，將展示農業、料理懶人包與植物肉領域最新發明。Impossible Foods與同業MycoTechnology都將到場參與，後者將發表由真菌製成的肉類替代品。

5.展望未來新技術

隨著「元宇宙」話題持續發燒，許多企業將展示打造與駕馭此未來的工具。CES亦針對非同質化代幣（NFT）開闢討論時段。