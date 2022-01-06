友達於美國消費性電子展CES 2022期間，攜手電腦品牌業者宏碁、華碩、技嘉與微星打造多款高階桌上型螢幕與筆電，擴大終端產品布局。

同時也展示大尺寸AmLED技術應用於未來車載顯示系統，滿足車內整合資訊顯示與乘客視聽娛樂需求，期能成為車商實現未來智慧座艙的關鍵利器。

友達新一代AmLED先進顯示技術透過獨家動態調控科技，透過mini LED背光設計再進化，在背光亮度、對比、色彩、刷新率與耗電等方面，精準依據影像畫面進行即時動態分區調變，推升高亮度與百萬級動態對比，獲眾多品牌青睞，廣泛導入高階機種。

著眼電競玩家對流暢動態影像的強大需求，宏碁Predator發表32吋4K高解析電競螢幕，華碩ROG推出ROG Swift PG32UQXE 32吋4K G-SYNC電競螢幕與16吋ROG Zephyrus Duo 16電競筆電，運用友達AmLED技術呈現細緻明暗畫質搭載高更新率，創造攻無不克的遊戲體驗。MSI微星科技則是以MEG ARTYMIS 341 mini LED曲面電競螢幕的優異表現帶給玩家沉浸式感受，獲得CES 2022創新獎（Innovation Awards）肯定。

而針對內容創作與圖文編輯工作者對影像細節的高度重視，友達攜手華碩推出ProArt系列PA32UCG 32吋4K 120Hz HDR專業螢幕，技嘉則發表AERO 16與AERO 17兩款創作者筆電，滿足新世代創作者對於影像畫質的追求。

友達顯示策略事業資深副總經理陳建斌表示，友達AmLED技術導入獨家動態調控科技，大幅提升mini LED顯示器於專業領域的應用廣度。

除了攜手終端品牌於CES發表旗艦新品，以HDR高亮度與對比、超高更新率、高色容量等頂尖規格，為電競玩家與專業創作者帶來前所未有的極致視覺體驗，友達也致力推動大尺寸AmLED延伸應用於智慧車載，以優異的顯示性能滿足終端消費者在工作、娛樂、交通領域對影像的細緻完美要求。

友達AmLED透過獨家「動態影像處理」與「動態對比及峰值亮度調變」技術，精準依據影像畫面進行即時動態分區調變，並透過動態省電功能，依據繪圖、影片或遊戲等不同使用情境，調整最佳節能模式，大幅推升顯示器極致影像細節與省電節能成效。

此外，AmLED技術採用無機材料，耐久性較佳，在長時間使用下，不易產生色衰、殘影、烙印等老化現象，並支援G-Sync、FreeSync、Adaptive-Sync等影像同步處理技術，以高幀率呈現銳利影像，展現平滑流暢遊戲畫面，帶給玩家更逼真的遊戲體驗。在創造完美畫面之餘，亦成功降低約80%有害藍光，符合國際低藍光認證標準，盼以科技力守護電競與內容創作者的靈魂之窗。

繼AmLED技術以特有的高亮度、高明室對比、高色容量、高穩定性等優點獲IT應用市場肯定，友達亦將大尺寸AmLED面板延伸導入車用市場，以不斷精進的獨家動態調控科技，結合內嵌式觸控功能與極窄邊框美型設計，於CES期間展示一系列車載顯示器應用，期能推廣AmLED技術應用於車載中控台與儀表板，滿足駕駛對於行車安全資訊的可視性，以及車內乘客的視聽娛樂需求。