宏碁（2353）集團旗下上市櫃小金虎軍團再添生力軍，旗下聚聚亞太區跨國多品牌檢修維運及客服等服務業務的海柏特，向櫃買中心申報首次辦理股票公開發行，正式於今（12）日起生效，股票代號為6884。

2018年成立的海柏特，專注於多元3C品牌的產品售後服務及維修，包含筆電、桌機、手機、家電與印表機等。從台灣總部出發，深耕亞太市場，分別於馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼及越南等地成立子公司，目前海內外已有近千個服務據點，為企業、消費者首選的售後服務夥伴。

此外，因應全球英語系客戶服務需求，海柏特以菲律賓為據點，提供跨境的商業流程外包服務，例如國際客服支援（BPO Business Process Outsourcing），協助全球各地品牌落地，提供區域性的服務。

海柏特辦理股票公開發行之記名式普通股共1621萬股，每股面額新台幣10元整，總發行股份金額為新台幣1.621億元整。

海柏特2020全年度合併營收4.56億元、稅後每股盈餘（EPS）0.38元。2021上半年度合併營收為2.45億、EPS 0.5元，獲利表現已超越2020年全年度。

海柏特並宣布，台北松信旗艦服務中心將於1月22日正式開幕，開幕期間提供多元品牌電腦免費健診服務；同時，海柏特也自元月份起於台灣地區首發海柏特訂閱式服務「 HighCare 服務卡」，提供多品牌筆電、桌機於保固內外的維修保養服務。