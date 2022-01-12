遭控入境澳洲申報不實的世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）12日表示，旅遊聲明由他的團隊填寫，後者錯誤勾選「飛抵澳洲前14天內，沒有其他旅遊紀錄」，強調這是「人為疏失、無心之過」。入境申報不實令他可能面臨罰款與牢獄之災，簽證也可能被註銷。