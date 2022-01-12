入境澳洲申報不實 喬科維奇回應：人為疏失 21:302022/01/12 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 入境澳洲申報不實 喬科維奇回應：人為疏失。圖為世界球王喬科維奇。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遭控入境澳洲申報不實的世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）12日表示，旅遊聲明由他的團隊填寫，後者錯誤勾選「飛抵澳洲前14天內，沒有其他旅遊紀錄」，強調這是「人為疏失、無心之過」。入境申報不實令他可能面臨罰款與牢獄之災，簽證也可能被註銷。 喬柯維奇簽證案勝訴 打澳網仍有變數 轟中央入境普篩慢半拍 王鴻薇批：指揮中心放馬後炮一馬當先 #世界 #申報不實 #入境 #人為疏失 #澳洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 訂閱制興起 聯卡中心提醒要小心 18:012022/01/12 財經 陳時中吹破牛皮 04:102022/01/12 時論廣場 美未列高風險國 柯文哲：長程航班入境做PCR「中央拐個彎解決」 16:422022/01/12 政治 Meta、微軟帶頭衝 廣達林百里：看好元宇宙發展 15:102022/01/12 財經 全球第五國 高端疫苗獲泰國認可 04:102022/01/12 產業特刊 《產業》提升國際行銷能量 14家紡織業入選政府輔導 15:232022/01/12 財經 momo富邦媒調查 佛跳牆獲網友票選年菜最愛NO.1 16:522022/01/12 財經 大陸國家移民管理局：查獲偷渡人員4.7萬多人是去年3.4倍 13:232022/01/12 兩岸 境外移入暴增「不禁止入境」 陳時中：停飛對國人傷害大 15:012022/01/12 生活 大江強攻世界盃 徵百位業務戰將 14:412022/01/12 財經 Omicron蔓延大陸 形成雙傳播中心 04:102022/01/12 產業財經 體育熱門新聞 入境澳洲申報不實 喬科維奇回應：人為疏失 - 體育 - 工商 籃球》NCAA驚見史前巨獸 163公斤竟擅長助攻飆外線 - 體育 中職》「黃衫軍」中信兄弟添戰力 洋打者福來喜加入 - 體育 NBA》戴維斯還扛得住？湖人安排他回歸繼續打中鋒 - 體育 網球界妙麗倒臥秀逆天美腿 「激突」爆出豐滿W網噴鼻血 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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