澳洲鋰礦商Allkem周二表示，由於需求暴增，在2022財年下半年（截至2020年6月），作為電動車電池關鍵原料的碳酸鋰（lithium carbonate）價格估將較上半年大漲80%。

由於全球正加快減碳排的腳步，汽車製造商砸下了數十億美元推進綠能運輸轉型計畫，去年鋰金屬因供應緊缺導致價格飆漲。

由Orocobre和Galaxy Resources合併成立的Allkem周二表示，Omicron變種病毒使全球感染病例激增，短期內將繼續影響公司的營運和開發活動。

該公司並表示，由於原材料供應和整個電池供應鏈仍然相當吃緊，公司認為對其鋰輝石（spodumene）精礦和碳酸鋰的需求仍將保持強勁。

Allkem目前股價上漲2.73%，報11.67澳元，盤初一度站上11.97澳元，創下歷史新高。

根據Argus Media周一公布的數據，中國1月碳酸鋰產量估將較正常水準（16500噸）減少兩成。因惡劣天候導致減產，以及部分廠商在農曆年前進行維修，上周中國碳酸鋰在岸價達到每公斤38.50～39.50美元，創下歷史新高。此外，澳洲媒體報導，今年前兩周碳酸鋰價格已上漲25%。