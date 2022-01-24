市調機構IDC表示，到2022年全球在邊緣運算上的支出預計將達到1760億美元，比2021年成長14.8％，IDC進一步估計，直到2025年，企業和服務供應商在邊緣解決方案的硬體、軟體和服務上的支出都會保持這樣的成長速度，屆時邊緣運算相關資本支出將達到近2740億美元。

IDC表示，邊緣(Edge)的概念在於，將運算資源從資料中心、轉移到資料產生當下的實際位置，以縮短資料傳送時間，是連接的終端裝置和核心IT環境之間的中介，從特性來看，邊緣是分佈式的、軟體定義的、靈活的。

IDC表示，對於企業而言，2022年投資最多的邊緣實際案例將包括製造營運、生產資產管理、智慧電網、全通路營運、公共安全和緊急應變、貨運監控和智慧交通系統，在2020～2025年的預測期間中，支出成長最快的案例包括公共基礎設施維護、網路維護、解剖診斷和AR輔助手術。

而在產業方面，製造業今年將在邊緣解決方案上投資336億美元，零售和專業服務在邊緣運算上的支出也將超過100億美元，預計約有19個產業在五年預測期內，都將出現兩位數的資本支出成長。

至於在產品類型方面，IDC預計2022年，硬體和服務支出將佔所有邊緣運算支出85％，其餘將用於軟體，硬體支出最大占比是邊緣閘道器，邊緣閘道器以低耗能為特色，專為在電力和冷卻可用性有限的環境中運行有限或單一功能而設計，服務支出的專業服務和預置服務將扮演主力，5年複合年成長率預計將達19.6％，2025年服務將佔所有邊緣支出近50％，包括連接和邊緣相關的基礎架構、平台和軟體即服務（IaaS、PaaS和SaaS），軟體支出將主要分配給系統基礎架構和安全軟體，其中分析和人工智慧軟體成長最快。

從區域角度來看，美國將成為邊緣解決方案的最大投資者，預計2022年支出將達到765億美元，西歐和中國將是第二大地區，支出總額分別為306億美元和208億美元，歐洲邊緣運算需求成長顯著，至2025年歐洲對邊緣運算的資本支出可望翻倍，隨著近30％歐洲企業計劃在未來兩年內開始使用邊緣技術並超越試點階段，與智慧建築、製造營運或生產資產管理相關的解決方案將變得更加普遍，在五年的預測中，中國的支出成長最快，年複合成長率為19.7％，其次是拉丁美洲為19.4％。