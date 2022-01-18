澳洲政府18日早上公布過去24個小時內最新的新冠疫情數據，在變種病毒Omicron持續迅速擴散之下，即使單日新增確診人數有減緩，但單日死亡數與住院率繼續攀升，維多利亞省甚至拉響「棕色警報」來應付醫療系統緊繃局面。

雖然一般認為Omicron引發重症機率不高，但在其快速擴散之下，愈來愈多人因染疫而住院，甚至住進加護病房的人數持續增加。

澳洲人口最多的新南威爾斯、維多利亞與昆士蘭等三省，過去24小時的新增確診數略高於6.7萬人，低於全國在13日創15萬人的新高紀錄。

但這三省過去24小時的單日死亡數合計74人，其中新南威爾斯死亡36人創該省單日新高。光是三省合計的死亡數，即超過全澳洲13日創57人死亡的前高紀錄。

新南威爾斯省長佩羅泰特（Dominic Perrottet）說：「這是該省面對最艱難的一天。」

由於因染疫在醫院接受治療的住院率不斷上升，維多利亞省18日早上為因應短期緊急狀況而發布「棕色警報」（code brown），讓省內醫療院所為減輕醫療系統所承受的壓力，有權力取消非緊急性醫療服務，和取消醫護人員休假。

澳洲各地主管機關表示，因染疫而住院的病患，「大部份人」為未接種新冠疫苗的年輕族群。

澳洲迄今累計確診約160萬人，當中約130萬人是過去兩周確診；累計死亡2757人。