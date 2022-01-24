總部在日內瓦的國際護理學會（International Council of Nurses，ICN）指出，Omicron疫情延燒折損醫院護理人力，富國積極進展開國際招募行動，目標鎖定窮困地區，但如此一來窮國原本就短缺的醫護人力更加吃緊。

ICN執行長卡頓（Howard Catton）接受《路透》專訪指出，Omicron疫情迅速蔓延，醫療機構護理人員病倒、過勞、離職比比皆是，缺勤率之高是疫情爆發2年來僅見。

為補足醫護人力缺口，英國、德國、加拿大、美國等已開發國家海外徵才的動作頻頻。近來已有來自奈及利亞等撒哈拉以南非洲國家、加勒比海地區的護理人員應聘到這些富國，他們離鄉背井的動機是薪水高、工作條件比家鄉好。

但這與富國仗著經濟實力搶買囤積PPE（個人防護裝備）和疫苗類似，卡頓擔心富國從窮國挖角護理人員，會加劇貧富國家之間的落差。