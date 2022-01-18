國內自11日起針對長程線航班實施「落地採檢」以來，揪出不少確診者，直接把人擋在國門外。近來旅客陽性率已有下降趨勢，不過中央流行疫情指揮中心認為，近日又有防疫計程車司機、機場防疫人員確診，將擴大採檢對象。指揮官陳時中表示，長程線以外的高風險航線也要做普篩，首波將針對南亞、東南亞航線。

入境確診人數持續增加，指揮中心今公布最新落地採檢結果，昨約200人入境、17人確診，陽性率5.99%；今105人入境、3人陽性，陽性率2.86%。陳時中宣布，採檢對象不限歐美、中東、紐澳等長程線旅客，最快19日開始，將擴大到南亞、東南亞等航班。

陳時中表示，目前長程線班機相對少，但防疫計程車司機，機場防疫人員相繼染疫，決定擴大防守範圍，已在機場進行評估及演練，希望增加落地採檢比例，這兩天就會開始。

至於可能增加多少量能，陳時中說「很大」，不過還是要看入境量，按照可做的範圍協調，包括機場動線、採檢速度，畢竟長程線多在清晨抵達，或傍晚到夜間；南亞、東南亞線集中下午降落，就空間、人力上來說，相對比較能因應。