Omicron病毒疫情快速升溫，前民進黨立委沈富雄今(24日)在臉書指出，試圖「清零」Omicron是誤判敵情，不自量力，並說目前的防疫政策起碼有四個盲點，包含誤判敵情、不自量力、貪圖近功、寧可長痛。

沈富雄認為，英國的Omicron疫情已自尖峰快速下降一半，神奇的是，強生首相已宣布取消口罩、疫苗及疫苗護照等相關指令，而台灣相對地在每天確診數不到英國的1/500的情況下，卻在風聲鶴唳中陷入是否升級的爭辯。

面對各界對於升級、清零有不同看法，沈富雄說，真相只有一個，真相是目前的防疫政策起碼有四個盲點，第一，誤判敵情：以疫調、匡列、隔離圍剿Delta的方法對付Omicron，震懾於它的快速傳播力及逃脫接種免疫的神力，卻忽視它輕症的溫柔及普施天然免疫的恩情；第二，不自量力：大量消耗社會及醫療資源，日夜無休地追尋已經斷鍊的點及沒有源頭的鍊。

沈富雄表示，第三為貪圖近功：不修正過時的指引、不肯轉彎認錯，配合人民的恐懼起舞，貪戀兩年來相對「清零」的戰功；第四，寧可長痛：當各國未來相繼解封時，台灣卻被迫苦苦等候全球疫情的總結，其間所付出的代價難以算計。

沈富雄更比喻Omicron好似森林大火，「火燒山」不持久但餘燼難熄。