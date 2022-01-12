Omicron疫情加劇，尤其是12日傳出位於中壢的聯邦銀行健行分行確診，使得分行據點最多的公股行庫更加警覺，對此包括合庫、彰銀、一銀、兆豐銀、台企銀等五大行庫，已下達最新的防疫指令，為桃園機場交通要衝的桃竹苗一帶尤為重點地區，這波Omicron來勢洶洶，已使各大行庫在桃竹苗地區的上百家分行，位列防疫最前線。

其中，彰銀指出，已對桃、竹、苗地區的分行，下達五大加強管控指令，包括：1、除原於每日上午至本行線上系統回報人員健康情形外，另於下午新增一次，回報健康情形予所屬區營運處。2、特定熱點地區分行保持營業廳人流動線適當距離；3、員工上班時間全程佩戴口罩、勤洗手、加強個人衛生；4、請同仁盡速完成兩劑COVID-19疫苗施打；5、請同仁減少出入人潮聚集場所。

一銀則表示已對全行要求六大措施，包括：1、會議採線上視訊會議；2、鼓勵同仁快施打追加劑疫苗；3、總行大樓加強進出管制；4、如有確診者足跡的分行，立即請行員快篩或PCR；5、同住家屬入境選擇B方案或C方案，請同仁居家辦公，並於居家檢疫期滿時快篩；6、用餐使用隔板；7、備妥消毒、防護設備。

合庫指出，總行已發函位於桃竹苗地區的分行，要加強客戶的入行實聯制，體溫測量及噴灑酒精，同時要再加裝隔板，另外也已準備好防護衣、防護頭盔隨時為同仁加裝必要配備。

兆豐銀則表示，已在11日新召開防疫會議，全行除了將更落實實聯制、量測上門客戶的體溫、加裝隔板等等，也已指示同仁，儘量採取包便當回座位上吃的方式來用餐。

台企銀則表示，日前已對包括全體分行在內的各個單位發文，重申一切防疫規範，務必遵照CDC的指導方針，落實執行。