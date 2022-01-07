宏達電(2498)於本屆CES中大秀VR、5G專網等實力，端出包含5G專網和邊緣運算的無線VR體驗、VIVE Focus 3首個Inside-out追蹤器VIVE手腕追蹤器，以及VIVE Flow醫療健康類新內容等，展現未來卡位新科技的軟硬實力。

宏達電與Lumen Technologies合作，於本屆CES展中展出一款移動式5G行動專網設備，使用者戴上VIVE Focus 3一體機即可透過邊緣遠端運算技術及5G專網體驗無線VR內容，提供企業一個便捷並且更節省成本的5G專網應用。此解決方案適用於展覽、演示、教育、虛擬協作等用途，使用者能配戴VR一體機，搭配5G專網及雲端串流技術，無須再與PC或伺服器進行有線連接，大幅擴展VR應用情境。

再者，宏達電也推出VIVE Focus 3全新追蹤配件「VIVE手腕追蹤器」，首款適用於一體機的Inside-out追蹤器，可像手錶一樣戴於手臂上，精準追蹤從指尖到手肘的動作，其設計輕巧並容易設定安裝，僅需開啟並無線連接至VIVE Focus 3即可使用。手腕追蹤器專為佩戴於手腕，便於移動而設計。體積比VIVE Focus 3控制器小85%、重量減輕50%，還可連接至任意物體上，以實現在6DoF VR場景中進行高精準度追蹤。

除VIVE手腕追蹤器外，HTC VIVE同步發表VIVE Focus3全新充電配件：多槽電池充電座，讓街機等location-based娛樂，能快速更換電池，不再打斷遊戲和訓練過程。

此外，宏達電HTC VIVE正在與延展實境和治療應用領域的領導者XRHealth合作，透過新的虛擬治療室提供更多的虛擬照護服務。治療室中將提供各種治療，包括物理治療、職能治療和疼痛管理。宏達電還與美國最大的銀髮族虛擬實境解決方案開發商MyndVR合作，透過最新的回憶療法程式MyndVR Originals，能夠有效的減少疏離感並改善年長者的情緒，預計2022年初能在VIVE Flow上使用。