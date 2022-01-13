永慶房產集團一路用科技創新改變產業服務模式，再度領先同業，宣布啟動「元宇宙計畫」，宣布與iStaging Corp愛實境、HTC宏達電、佐臻策略合作，持續整合AR、VR、MR、XR等技術與裝置，為消費者提供更便利的賞屋體驗。

元宇宙（Metaverse）是近期全世界最夯的科技話題，透過虛擬實境眼鏡、擴增實境眼鏡、手機、個人電腦等設備進入人造結合現實的虛擬世界；在房地產領域，元宇宙可用於擬真的虛擬賞屋服務，購屋者在家就能通過元宇宙，透過AR、VR等沈浸式科技參觀位於任何地方的房屋。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋示，永慶房產集團創辦人孫慶餘董事長總是「從後天看明天」，從後天的眼光與視野，解決明天的困境，這是永慶不斷創新的主因。

永慶擁有最多、最完整的物件資料庫，已有逾2萬件VR物件資料並持續擴建中，是最具有進軍元宇宙條件的房仲業者，未來VR物件資料將擴增至6萬件。永慶將持續投資未來，在元宇宙時代，未來裝置普及後，消費者不論透過AR/VR/MR/XR等各種裝置，都能體驗永慶完整的看屋服務，讓消費者獲得更安全、便利的服務。

iStaging執行長方怡雯表示，購屋是人生的重大決策，購買一間房子可能要勞駕房仲帶看十幾間房，消耗民眾寶貴的時間和其他成本。但是在元宇宙中，民眾可以跳脫地理限制、沒有界線地觀看自己感興趣的房子，能夠幫助消費者在做購屋最後決定前，更充分地擁有知的權利和體驗。

未來消費者只要戴上HTC VIVE FLOW等VR沉浸式眼鏡，或是MR、XR等裝置，就能進入元宇宙中的「永慶快搜」不僅能挑選門市及經紀人，也能挑選適合的物件，由永慶經紀人說明物件相關資訊，並透過沉浸式看屋服務隨時隨地都能自在賞屋。

佐臻AR智慧眼鏡和XR智慧空間解決方案，結合永慶房屋實體通路的優勢，提供虛實融合，客戶最佳AR擴增實境的互動體驗，創造OMO線下線上無縫的AR擴增實境互動服務平台，實現元宇宙「以人為本」的核心價值。