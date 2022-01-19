金融業防疫再升級。國泰金控19日宣布，為保持適當人際距離，各分行會加強人流管制，同時銀行櫃檯架設透明隔板，提供行員防護力更強的KN95口罩、防護面罩及醫用手套，且優先提供目前疫情相對嚴峻的桃園、新竹15處分行。

國泰人壽的服務中心亦是櫃檯服務人員都要開始戴KN95或雙層口罩，戴防護面罩或護目鏡，櫃檯要擺設透明隔板；服務據點的引導人員，因與客戶更近距離接觸，除需配戴KN95口罩、防護面罩及醫用手套外，桃園地區服務據點引導人員更加強裝備，要穿著防護衣。

國泰金表示，其全省160多個分行據點及100多個國壽服務中心，目前客戶必須配戴口罩才可進入，且需測量體溫、消毒雙手及掃描實聯制；等待區維持間格就座、保持社交距離，目前也暫停提供書報雜誌，營業廳加強人流管制，依政府公告室內空間至少每人1.5米，職場環境每日至少3次清潔消毒，針對客戶經常接觸的物品，如觸控平板、互動螢幕、櫃檯桌面、櫃台防疫隔板、血壓機等，服務完成後即進行消毒。

在保護分行行員上，國泰金表示各分行櫃檯都有架設透明隔板，優先針對疫情嚴峻區域分行如桃園、新竹，已陸續提供KN95口罩，另外也提供防護面罩與醫用手套供櫃員使用；同時加強桃園地區分行消毒頻率，其餘分行亦視需求彈性適時增加。