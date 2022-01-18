英國自駕技術新創Wayve周二指出，已經從投資人新籌得2億美元資金，將在全球範圍擴大自動駕駛技術，以及與商業車隊啟動更多的自駕測試項目。

該B輪的融資已經讓Wayve總籌資金額來到2.58億美元，新投資人包括D1資本夥伴、Moore策略創投、Linse資本，以及現有投資人微軟。

目前的事實指出，計程車的自動駕駛比預期更加困難和昂貴，投資人更願意投資在自駕卡車和商用車上，在這些領域中，自動駕駛比較容易實現。

Wayve的技術是依賴於機器學習，並使用安裝在車外的攝影鏡頭感測器，而不是傳統的依靠詳細的數位地圖和編碼來指導車輛如何操作。

執行長Alex Kendall說，並不是告訴車輛如何走，而是建立一套系統，可以學習駕駛，並學會做智慧的事情。該公司車輛已經可以非常穩健地在倫敦紅綠燈中正確進行導航。系統知道紅綠燈的功能，即使其它車輛違反規則，也能夠很好的與它們互動。

英國的線上食品雜貨公司Ocado已經投資Wayve，並宣布啟動自動送貨測試。Wayve還在倫敦與英國連鎖超商Asda進行送貨測試。