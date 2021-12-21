日本大阪一間診所17日發生的縱火案再添1死，日媒今天報導，一名傷者不治死亡，該事件累計25死。另外，警方在縱火犯嫌谷本盛雄的住處發現京阿尼案剪報，疑為模仿犯案。

大阪市北區鬧區內一棟複合性大樓的4樓診所，17日發生造成24人不幸罹難的嚴重火警。

日本放送協會（NHK）、富士新聞網（FNN）今天報導，該案送醫治療的一名約20多歲女性傷者死亡，導致死者增至25人。

大阪診所火災犯嫌、61歲的谷本盛雄目前仍因重傷在醫院治療中。

報導說，警方搜索大阪西淀川區的谷本住處時，發現一些新聞剪報，內容包括兩年前知名動畫製作公司「京都動畫」（動畫迷暱稱「京阿尼」）36死縱火案，以及今年3月德島縣某個偶像團體演唱會會場縱火案。

這兩個案件的犯嫌都是使用汽油縱火，谷本也在11月下旬於住處附近的加油站購買了約10公升汽油，警方懷疑谷本是模仿京阿尼縱火案等犯案。

2019年7月震驚日本的京阿尼縱火殺人事件中，犯嫌青葉真司帶著桶子到加油站購買汽油，然後前往京阿尼位於京都市的第一工作室縱火，造成36人不幸罹難。

而在17日的大阪診所火災中，現場的監視器拍到谷本疑似攜入可燃性液體並以打火機點火的動作。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1101221