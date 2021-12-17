竹縣芎林家具工廠陷火海 廠房全面燃燒（影／記者爆料網）

新竹縣芎林鄉文明路上一間家具廠17日下午2點許發生工廠火警，現場為1樓鐵皮建築物冒煙，新竹縣消防局派遣林、新埔及二重、竹北、橫山車組人前往搶救，目前出5條水線，已於3點50分撲滅，仍在現場殘火處理。

由於該工廠1樓起火，濃煙密布，又位於主要道路旁，不少民眾受到驚嚇，不過新竹縣消防局表示，該火場無人員受困，經派遣消防員前往灌救，已於3點50分撲滅，消防員仍在現場殘火處理。