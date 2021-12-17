竹縣芎林家具工廠陷火海 狂竄黑煙嚇壞民眾 16:032021/12/17 中時新聞網 蘇育宣 、中時、 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹縣芎林鄉一處家具廠1樓起火，濃煙密布嚇到路人。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 竹縣芎林家具工廠陷火海 廠房全面燃燒（影／記者爆料網） 新竹縣芎林鄉文明路上一間家具廠17日下午2點許發生工廠火警，現場為1樓鐵皮建築物冒煙，新竹縣消防局派遣林、新埔及二重、竹北、橫山車組人前往搶救，目前出5條水線，已於3點50分撲滅，仍在現場殘火處理。 由於該工廠1樓起火，濃煙密布，又位於主要道路旁，不少民眾受到驚嚇，不過新竹縣消防局表示，該火場無人員受困，經派遣消防員前往灌救，已於3點50分撲滅，消防員仍在現場殘火處理。 全球水泥業唯一 攜手關企打造智慧工廠 砸逾19億元 緯創前進高雄前鎮擴廠 #新竹 #芎林 #家具 #失火 #火災 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 山西孝義煤礦透水事故 21人被困、生死未卜 15:352021/12/16 兩岸 蔡健雅、蕭煌奇竹縣跨年 可聽演唱會、看煙火秀、抽汽車 15:102021/12/15 娛樂 彰化灰濛濛空品一片橘 雪上加霜伸港紡織廠還發生火警 11:502021/12/16 生活 台中市工廠大火濃煙駭人 警消派10餘輛消防車搶救 14:492021/12/17 社會 竹縣攜手企業扶植新創共識交流會 促青創落地生根 14:412021/12/15 生活 服務逾50年 彰縣表揚164位鄰長 04:102021/12/16 地方新聞 史話》留下來的悲劇人物──躲過文革的張大千之2（王亞法） 00:002021/12/17 兩岸史話 嘉縣一月一特色 阿管處規畫溫度季活動 04:102021/12/17 地方新聞 2022誰來做老大》宜蘭縣長 林姿妙打政績牌 綠營拚公投動員 04:102021/12/16 焦點要聞 龍貓伯公迎賓 銅鑼窯青創基地開幕 04:102021/12/16 地方新聞 林森北路酒客遭埋伏猛砍畫面曝！惡煞「竹聯幫」背景遭起底 14:322021/12/17 社會 社會熱門新聞 獨家》空軍女中校淪台傭 放公假當前總司令夫人24H看護 - 社會 直擊》台中市工廠大火濃煙駭人 3人跳樓逃生 - 社會 「最聰明醫師」孔繁錦涉性侵女病患 出面對檢道歉喊要痛改前非 - 社會 華航19年前澎湖空難靈異1分鐘錄音又現 悽喊：我不要死在這 - 社會 短褲妹半夜奔警局求援「俏女警拆她機車」她還開心比讚 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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