民進黨計劃提案強推大新竹合併升格，理由之一是強化台灣關鍵晶圓產業的發展。但2022選舉政治圖謀已昭然若揭。對此，在野黨強烈反彈，黨內亦有反對聲浪。前民進黨立委林濁水直指，竹科聚落早已延伸竹南、銅鑼，修法是為排除苗栗而量身訂做。痛批「什麼晶圓聚落？堂堂執政者，真虧說得臉不紅氣不喘！」

林濁水在臉書貼出，地方制度法第4條：人口聚居達一百二十五萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市。

他表示，人口，苖栗53萬，新竹市45萬，新竹縣57萬，加起來155萬，超過125萬有餘，要升格人口不成問題，為什麼還要大動干戈修法降低人口門檻？所以修法根本不是為合併大新竹而修，而是為排除苗栗而量身訂做！

林濁水點出，竹科晶圓聚落早己延伸到苗栗的竹南、銅鑼，所以修法也根本不是為晶圓聚落而修。還同樣是為排除苗栗量身訂做！什麼晶圓聚落？堂堂執政者，真虧說得臉不紅氣不喘！

民進黨立院黨團總召柯建銘日前提出《地制法》第四條條文修正草案，把該法第4條第1項「人口達125萬以上⋯⋯且有特殊需要之地區得設直轄市」，將「且」改成「或」，獲得49名跨派系民進黨及無黨籍立委支持，但仍有11名黨籍立委未參與連署。但民進黨英系大老陳明文今(23)日表示，為落實蔡總統的「縣市平權」，將會尊重且支持新竹縣市合併相關修法。而屬正國會的民進黨立院黨團書記長蔡適應也重申，蔡總統在民進黨中常會已表達「期待法案能在周五交付審查」，也拜託黨公職全力推動，所以大家的態度應該都會一致，而現在支持《地制法》會是黨團一致的行動。

民進黨立院黨團在蔡總統一聲令下，挾力阻四大公投餘威，大新竹合併升格將勢在必行。林濁水譏諷民進黨「堂堂執政者，真虧說得臉不紅氣不喘」只能淪為狗吠火車。