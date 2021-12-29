台中第二選區立委補選進入倒數10天，大里區立德里長江和樹日前發聲明，為顏寬恒遭受到的委屈打抱不平，卻疑受到台中市前議員廖述鎮的電話恐嚇，民進黨也操作顏家黑道說，顏寬恒29日受訪表示，一手指著別人說別人是黑道，自己做的卻更黑暗。

國民黨候選人顏寬恒29日上午到烏日區明道花園城市場拜票時受訪表示，前議員電話中恐嚇現任里長，令人詫異及不可思議，其實各人有各人的理想、支持對象和言論自由，不該用這種恐嚇的語氣，一手指著別人說別人是黑道，自己做的比黑道更黑暗，這樣不足為取，是「有嘴講別人，沒嘴講自己」。

顏寬恒也為江和樹里長覺得委屈了，他指出，江里長只是說出自己的看法，把現在選舉選到扭曲、抹黑提出看法，里長也好、議員也好，都是表達民眾的心聲，他這樣講沒有錯，為什麼要接受這樣的待遇？

江和樹日前公開發聲明，支持顏寬恒，指出對這次中二選區補選選戰，實在看不下去了！不少媒體都在打顏寬恒一個人，揭顏家的瘡疤，清潔劑、炒米粉事件中，可從網路上找一下就可知道顏寬恒送的清潔劑並未超過30元，卻被人說是黑金！

江和樹28日指出，廖在電話中對他辱罵三字經，還要他出門要小心，已委由2名律師，前往台中地檢署提告公然侮辱與恐嚇；廖述鎮則說，確有打電話給江和樹，否認有恐嚇，也會反告江誣告和「抹黑民進黨」。