台中第二選區立委補選倒數衝刺，民進黨候選人林靜儀上午在前交通部長林佳龍陪同下到路口拜票，針對國產署會勘顏家違建，林靜儀說，台中市政府竟然缺席，令人匪夷所思；政治人物應對國家資源有敏感度、懂得利益迴避，顏家此行為在政治、操守都有問題。

林佳龍表示，一般上級主管機關來會勘，市府權責單位都會會同出席，這是基本的責任，台中市府已經收到公函，卻刻意迴避，令人質疑這是不是拖延戰術？是不是心裡有鬼？可以看出來就是想要拖延到投票後，讓社會來不及了解真相。

林靜儀則說，顏身為中央級民意代表，對於國家法規、資源應該要有相當的敏銳度，顏家明知該處是國有土地，卻拿來蓋違建，政治、道德操守都有問題；以顏家在龍井區的違建來說，該處是保護地，顏家又提不出資料證明土地、建物的合法性，台中市府不陪同會勘、不打開大門，難道就要這樣子了事嗎？

而針對外傳顏家在沙鹿區向上路起建的黃昏市場也是違建，林靜儀說，顏家一貫性的看到國家哪裡有利益都要去吃，是不可取的，相信選民的眼睛是雪亮的。