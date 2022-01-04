台中第二選區立委補選將在1月9日舉行投票，選戰進入最後倒數，國民黨候選人顏寬恒昨（3）日在臉書吐露投入補選以來的心聲，並引用海明威《老人與海》金句：「人可以被毀滅，但不能被打敗」。台北市議員游淑慧看了後則表示，「這樣的沉重的心聲，讓我覺得難過。」

顏寬恒昨在臉書表示，宣布參選那天已經說過，這是一場血肉模糊、萬箭穿心的選戰；2013他當選立委至今，3200多天，如果有犯法、亂紀，早就被抓起來問訊、審判，但最近這60多天裡，電視媒體、網路留言、社群軟體，累計超過10萬多筆，鋪天蓋地對他造謠、抹黑。顏寬恒強調，「我不會害怕，心中有理想，就不怕被摧毀；身邊有鄉親，就不會被打敗。1月9日懇請大家，給顏寬恒繼續做事的機會。」

游淑慧昨晚轉PO顏寬恒的貼文，表示顏寬恒在投票倒數前的心聲，這樣的沉重的心聲，讓她覺得難過；但她想告訴寬恒，不能被毀滅，也不能被打敗！

游淑慧說，民進黨沒有資格隨意毀滅每一個不同意見的人，更沒有資格用抹黑、網軍、媒體、恐懼來毀滅台灣的民主和理性，也沒有人應該承受這樣的人格毀滅。她並喊話，「顏寬恒不該，我們也不該。不想被毀滅，就要用選票打敗民進黨！」